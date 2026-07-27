Володин: за пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов

Госдума VIII созыва приняла почти 3 тысячи федеральных законов Володин: за пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов

Москва27 июл Вести.Государственная дума VIII созыва приняла 2980 федеральных законов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

При этом две трети инициатив составили проекты, внесенные самими законодателями.

По словам Володина, это говорит о том, что депутаты активно используют свои полномочия для улучшения жизни населения России.

За пять лет принято 2980 федеральных законов сказал он на заседании ГД по итогам созыва

Ранее лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Государственная дума приняла почти 150 законов в поддержку борьбы с нацизмом и фашизмом.