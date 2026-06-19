Володин: в законодательном портфеле Госдумы более тысячи законопроектов Володин: в портфеле Госдумы РФ находится более тысячи законопроектов

Москва19 июн Вести.Более одной тысячи законопроектов находится на рассмотрении в Госдуме РФ до окончания восьмого созыва. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, на пленарных заседаниях Госдумы преимущественно рассматриваются те законопроекты, которые соответствуют запросам россиян.

У нас в портфеле более тысячи законопроектов. Поэтому, когда речь идет о пленарном заседании, рассматриваются десятки, но выделить главное всегда можно. Это, как правило, те решения, которые соответствуют запросам наших граждан сказал Володин

На пленарном заседании 9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, содержащий второй пакет мер по защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.