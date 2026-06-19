Володин – об итогах пленарной недели, новых законах и международной обстановке Володин рассказал об эффективности принимаемых законов и обстановке в мире

Москва19 июн Вести.На прошедшей пленарной неделе в Государственной думе РФ состоялись заседания 9 и 10 июня. В законодательном портфеле нижней палаты парламента сегодня находятся свыше одной тысячи законопроектов. Преимущественно парламентарии стараются рассмотреть те инициативы, которые соответствуют запросам россиян. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Он отметил, что был принят долгожданный закон о предоставлении регионам возможности вводить запрет на продажу вейпов, а также самим принимать решения в части нахождения точек продаж никотиносодержащей продукции на определенном расстоянии от школ, детских садов и магазинов.

Решение обоснованное. Более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели. Потому что вкусовые добавки, ароматизаторы делают вейпы привлекательными, особенно на это попадаются дети. … Мы исходим из того, что в регионе лучше знают ситуацию, получив такие полномочия, они смогут принять выверенные решения рассказал Володин

Спикер нижней палаты парламента выразил надежду, что до конца весенней сессии Госдумы в российских регионах появится больше местных законодательных актов о запрете вейпов.

Затронул Володин и работу по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством в стране. По его словам, россияне теперь могут ввести самозапрет на входящие международные звонки, а родители уведомлять оператора связи об оформленной на ребенка сим-карте.

Развиваются технологии, их используют мошенники, и поэтому нам приходится реагировать на эти вызовы, вновь и вновь делать все для защиты граждан. Те меры, которые сейчас приняты в части защиты людей от мошенничества в цифровой среде, говорят о том, что есть результат. Впервые в прошлом году было снижение количества [случаев] кибермошенничества сообщил он

Продолжая разговор о преступлениях, Володин напомнил, что в России дропперство практически исчезло после введения уголовного наказания и проведения разъяснительной работы с гражданами.

Видим, что дропперство, допустим, сошло практически уже на нет. Это мнение правоохранительных органов. А вначале большое количество, особенно подростков, были вовлечены в противоправные действия. А сейчас, после введения уголовного наказания и разъяснительной работы, все это существенно сократилось, уменьшилось. Заниматься этим надо рассказал председатель ГД РФ

Несмотря на эффективность принятых мер, парламентарии продолжат идти в ногу со временем и вносить необходимые изменения в законодательство, чтобы защитить россиян и их сбережения, подытожил Володин.

Говоря о новых законах, спикер Госдумы отметил, что на следующей неделе может быть рассмотрена инициатива о сохранении порога доходов малых и средних предпринимателей, при превышении которого у пользователей упрощенной системы налогообложения возникает обязанность платить НДС. Оценить такую возможность поручил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Рассмотрим законопроект с тем, чтобы в весеннюю сессию законодательство было скорректировано, и малые и средние предприниматели получили меры поддержки и переход на НДС был бы оставлен на прежнем уровне … в 20 миллионов рублей. Было бы правильно ограничить и не уходить на снижение этого порога, что позволит существенно поддержать предприятия объяснил Володин

Еще одно изменение, по его словам, касается ускорения принятие поправок, связанных с законодательным закреплением инструмента стажировок и модернизацией ученического договора.

Это поддержка, в первую очередь, [касается] тех, кто впервые приходит работать. Изменения вносятся именно в трудовое законодательство и при заключении срочных трудовых договоров молодой человек получает дополнительные преференции. Нормы правильные, и президент, обратив на это внимание, подчеркнул, что этого ждут люди. И мы со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы законодательство было сформировано уже в летнее время отметил председатель ГД РФ

Переходя к теме международной повестки, Володин затронул саммит стран "Большой семерки" во Франции, где одной из центральных тем остается продолжение поддержки киевского режима, несмотря на террористические удары по детям и мирным жителям. Володин объяснил, почему западные страны продолжают игнорировать подобные преступления.

Он (Запад – Прим. ред.) не просто закрывает глаза на все это. Он является стороной конфликта. Все то, что происходит на Украине, это целенаправленная политика Запада. Они делали все для того, чтобы разрушить нашу экономику, государство. И это цели, которые публично озвучивались и Байденом (бывший президент США Джо Байден), на тот период времени главами государств: и Франции, и Германии, и Англии. Причем, не стыдясь, вели международные переговоры, обманывая весь мир, затягивали время для того, чтобы вооружить Украину объяснил спикер

Киевский режим сегодня находится в агонии и совершает различные террористические атаки на территории России только для того, чтобы сохранить свою власть, добавил Володин.

Вооруженные силы Украины отступают. Наши войска занимают все новые населенные пункты, освобождая свою территорию. Киевский режим, фактически, находясь в агонии, идет на террористические акты, делает все для того, чтобы сохраниться у власти сказал он

Европа же, по словам Володина, втянулась в украинский конфликт, чтобы получить свою долю и нажиться за счет России.

В эту войну втянулось большое количество, в том числе европейских стран, которые хотели поживиться за счет России. Вы думаете, зачем вступили в НАТО финны или шведы? Хотели от этого пирога что-то себе отхватить. Поэтому мы это должны понимать и со своей стороны делать все для того, чтобы защитить наших граждан уточнил председатель ГД РФ

Подводя итог беседы, Володин сообщил, что Государственная дума для защиты страны от угроз на законодательном уровне формирует правовое поле для поддержки участников специальной военной операции.

Мы сформировали правовое поле, принят 171 закон в части поддержки специальной военной операции, наших солдат, офицеров, членов [их] семей. И мы постоянно вносим изменения, если только видим необходимость в этих коррективах. … Победить ядерную державу невозможно. Их действия приведут к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием – это однозначно. Мы со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу каждый на своем участке сказал он

Ранее Володин заявил, что Госдума РФ вводит запреты, руководствуясь обращениями граждан в интересах людей и страны.