Москва23 июнВести.Многие регионы поддержали инициативу Государственной думы и приняли для себя решение ввести запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы России по экономической политике Максим Топилин.
Государственная дума 9 июня приняла закон, предоставляющий регионам право самостоятельно устанавливать полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. Ввести ограничения субъекты смогут с 1 марта 2027 года.
Уже многие регионы - по крайней мере, мы это слышим от руководителей регионов, - многие регионы для себя уже такое решение приняли, оно еще не оформленное, но вместе с тем многие регионы собираются это делать. Будем ситуацию отслеживать. Каждый год отчет правительство должно будет представлять. Это будет, естественно, предметом очень тщательного рассмотрения, очень тщательного анализа в стенах Государственной Думырассказал Топилин
Как пояснил депутат, ежегодно до 1 июня субъекты и правительство должны будут предоставлять отчет о том, как работает закон. Такой подход, по словам политика, позволит парламенту понять, какие результаты в рамках реализации закона будут достигнуты.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести" отметил, что закон, предоставляющий регионам право самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов, был долгожданным и обоснованным решением.