В ГД рассказали, как регионы отнеслись к идее ввести запрет на продажу вейпов Депутат Топилин: многие субъекты РФ уже поддержали запрет на продажу вейпов

Москва23 июн Вести.Многие регионы поддержали инициативу Государственной думы и приняли для себя решение ввести запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы России по экономической политике Максим Топилин.

Государственная дума 9 июня приняла закон, предоставляющий регионам право самостоятельно устанавливать полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. Ввести ограничения субъекты смогут с 1 марта 2027 года.

Уже многие регионы - по крайней мере, мы это слышим от руководителей регионов, - многие регионы для себя уже такое решение приняли, оно еще не оформленное, но вместе с тем многие регионы собираются это делать. Будем ситуацию отслеживать. Каждый год отчет правительство должно будет представлять. Это будет, естественно, предметом очень тщательного рассмотрения, очень тщательного анализа в стенах Государственной Думы рассказал Топилин

Как пояснил депутат, ежегодно до 1 июня субъекты и правительство должны будут предоставлять отчет о том, как работает закон. Такой подход, по словам политика, позволит парламенту понять, какие результаты в рамках реализации закона будут достигнуты.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести" отметил, что закон, предоставляющий регионам право самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов, был долгожданным и обоснованным решением.