Госдума приняла закон о праве регионов запрещать продажу вейпов Госдума приняла закон о праве регионов запрещать продажу вейпов

Москва9 июн Вести.Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, дающий право субъектам запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним, сообщает ИС "Вести".

Во вторник депутаты приняли закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, в который ко второму чтению была внесена поправка, разрешающая регионам с 1 марта 2027 года вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.

За принятие данного закона высказались все 378 принимавших участие в голосовании депутатов.

В конце мая глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что борьба с вейпами затянулась из-за наличия заинтересованного бизнеса, который наживается на здоровье людей.