На фоне атаки БПЛА приостановлена работа центра Wildberries в Екатеринбурге

Екатеринбург атакован БПЛА, остановлена работа центра Wildberries На фоне атаки БПЛА приостановлена работа центра Wildberries в Екатеринбурге

Москва25 июл Вести.Работа логистического объекта компании Wildberries в Екатеринбурге временно приостановлена, сообщили в пресс-службе компании RWB.

Как следует из опубликованного заявления, на объекте была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.

В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме говорится в публикации пресс-службы RWB в Telegram

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил об отражении атаки БПЛА. В результате падения обломков дрона в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар на площади в 300 квадратных метров. Пострадавших нет, объекты экономики и инфраструктуры не повреждены.