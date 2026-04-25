Москва25 апрВести.Женщину госпитализировали после атаки БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор Свердловской области Денис Паслер. Всего к медикам обратились шесть человек.
Зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. <...> Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказалисьнаписал Паслер
У пострадавших преимущественно диагностировано отравление продуктами горения легкой степени.
Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Екатеринбург поврежден жилой дом, жильцы эвакуированы из здания.