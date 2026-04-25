Прокуратура следит за соблюдением прав граждан после атаки БПЛА на Екатеринбург

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей атакованного дома на Урале Прокуратура следит за соблюдением прав граждан после атаки БПЛА на Екатеринбург

Москва25 апр Вести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки украинских БПЛА на Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

БПЛА атаковали многоэтажку в Екатеринбурге рано утром 25 апреля. В результате пострадали шесть человек, одна женщина госпитализирована. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата сказано в сообщении

На месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор Ленинского района города Дмитрий Ершов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия 8(843) 376-31-15.