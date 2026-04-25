Москва25 апрВести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки украинских БПЛА на Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.
БПЛА атаковали многоэтажку в Екатеринбурге рано утром 25 апреля. В результате пострадали шесть человек, одна женщина госпитализирована. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппаратасказано в сообщении
На месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор Ленинского района города Дмитрий Ершов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия 8(843) 376-31-15.