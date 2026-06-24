Москва24 июнВести.Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Для них открыта горячая линия, сообщает региональное надзорное ведомство в MAX.
Ночью 24 июня регион был атакован украинскими БПЛА. Два человека погибли, есть пострадавшие.
Кроме того, произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области организована горячая линияговорится в сообщении
На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся сотрудники надзорного ведомства.