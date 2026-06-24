Для пострадавших при атаке БПЛА нижегородская прокуратура открыла горячую линию

Горячая линия открыта в Нижнем Новгороде для пострадавших при атаке БПЛА Для пострадавших при атаке БПЛА нижегородская прокуратура открыла горячую линию

Москва24 июн Вести.Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Для них открыта горячая линия, сообщает региональное надзорное ведомство в MAX.

Ночью 24 июня регион был атакован украинскими БПЛА. Два человека погибли, есть пострадавшие.

Кроме того, произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области организована горячая линия говорится в сообщении

На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся сотрудники надзорного ведомства.