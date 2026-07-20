Москва20 июлВести.Горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА продолжает работать в прокуратуре Московской области. Об этом надзорное ведомство сообщает в мессенджере MAX.
Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев привел данные о последствиях атаки дронов противника на регион. По его информации, пострадали два человека.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи … работает горячая линияговорится в публикации прокуратуры Московской области
В ведомстве подтвердили, что есть пострадавшие, их количество уточняется. Кроме того, были повреждены многоквартирные дома и коммерческие объекты.