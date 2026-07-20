Для пострадавших от атак БПЛА в Подмосковье работает горячая линия

Горячая линия работает для пострадавших от атак БПЛА жителей Подмосковья Для пострадавших от атак БПЛА в Подмосковье работает горячая линия

Москва20 июл Вести.Горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА продолжает работать в прокуратуре Московской области. Об этом надзорное ведомство сообщает в мессенджере MAX.

Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев привел данные о последствиях атаки дронов противника на регион. По его информации, пострадали два человека.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи … работает горячая линия говорится в публикации прокуратуры Московской области

В ведомстве подтвердили, что есть пострадавшие, их количество уточняется. Кроме того, были повреждены многоквартирные дома и коммерческие объекты.