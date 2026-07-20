Москва20 июлВести.Многоквартирные жилые дома и коммерческие объекты в нескольких городских округах Московской области получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА, есть пострадавшие, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.
Сегодня ночью несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Повреждены многоквартирные жилые дома и коммерческие объектыотмечается в публикации
По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию, а также координируют работу уполномоченных ведомств и органов местного самоуправления для оказания помощи пострадавшим.
В областной прокуратуре работает горячая линия, куда можно обратиться с жалобой или для получения правовой помощи.