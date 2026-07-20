В результате воздушной атаки в Подмосковье повреждены многоквартирные дома

В Подмосковье при атаке БПЛА повреждены многоэтажки и коммерческие объекты В результате воздушной атаки в Подмосковье повреждены многоквартирные дома

Москва20 июл Вести.Многоквартирные жилые дома и коммерческие объекты в нескольких городских округах Московской области получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА, есть пострадавшие, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

Сегодня ночью несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Повреждены многоквартирные жилые дома и коммерческие объекты отмечается в публикации

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию, а также координируют работу уполномоченных ведомств и органов местного самоуправления для оказания помощи пострадавшим.

В областной прокуратуре работает горячая линия, куда можно обратиться с жалобой или для получения правовой помощи.