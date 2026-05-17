Воробьев: в подмосковной Истре от падения БПЛА пострадали четверо

Москва17 мая Вести.Обломки украинских беспилотников повредили многоквартирный дом в подмосковной Истре, а также 6 частных домов. В результате инцидента четверо пострадали, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина рассказал губернатор в мессендежере MAX

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.