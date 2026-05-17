Москва17 маяВести.Обломки украинских беспилотников повредили многоквартирный дом в подмосковной Истре, а также 6 частных домов. В результате инцидента четверо пострадали, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщинарассказал губернатор в мессендежере MAX
По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.