Москва3 маяВести.В Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали двое взрослых и ребенок, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Всего силами ПВО, а также РЭБ Минобороны и ВКС России над территорией Смоленской области был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, уточнил он.
В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. … Пострадали мирные граждане – двое взрослых и один ребенокнаписал Анохин в мессенджере MAX
Он уточил, что мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении. Их состояние удовлетворительное.
На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, угроза беспилотной опасности сохраняется, предупредил губернатор.