Взрослые и ребенок ранены при попадании обломков БПЛА в дом в Смоленской области

В Смоленской области обломки БПЛА попали в дом, есть пострадавшие Взрослые и ребенок ранены при попадании обломков БПЛА в дом в Смоленской области

Москва3 мая Вести.В Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали двое взрослых и ребенок, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Всего силами ПВО, а также РЭБ Минобороны и ВКС России над территорией Смоленской области был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, уточнил он.

В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. … Пострадали мирные граждане – двое взрослых и один ребенок написал Анохин в мессенджере MAX

Он уточил, что мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении. Их состояние удовлетворительное.

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, угроза беспилотной опасности сохраняется, предупредил губернатор.