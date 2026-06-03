В Смоленской области при тушении пожара после атаки БПЛА погибли два огнеборца

ВСУ ночью атаковали инфраструктурные объекты Смоленской области В Смоленской области при тушении пожара после атаки БПЛА погибли два огнеборца

Москва3 июн Вести.Минувшей ночью украинские БПЛА предприняли очередную попытку атаки важных инфраструктурных объектов Смоленской области. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Василий Анохин.

31 вражеский БПЛА ликвидирован силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны РФ и ВКС РФ.

В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области говорится в сообщении

Легкие ранения получили еще двое пожарных и один мирный житель. Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь, отметил Анохин и выразил свои соболезнования.