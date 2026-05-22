Москва22 маяВести.В небе над территорией Смоленской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 2 БПЛА ВСУ. Об этом в MAX рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Пострадавших среди населения и повреждений инфраструктуры нетговорится в сообщении
К местам падения обломков дронов направлены оперативные службы.
Глава области напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности и не подходить к обломкам беспилотников.
Также в Смоленской области запрещено распространять информацию о последствиях атак БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, местах охраны критически важных объектов.