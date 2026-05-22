Анохин: над Смоленской областью сбиты 2 БПЛА ВСУ Над Смоленской областью ликвидированы 2 беспилотника ВСУ

Москва22 мая Вести.В небе над территорией Смоленской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 2 БПЛА ВСУ. Об этом в MAX рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Пострадавших среди населения и повреждений инфраструктуры нет говорится в сообщении

К местам падения обломков дронов направлены оперативные службы.

Глава области напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности и не подходить к обломкам беспилотников.

Также в Смоленской области запрещено распространять информацию о последствиях атак БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, местах охраны критически важных объектов.