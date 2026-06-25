Москва25 июнВести.Восемь беспилотников ВСУ были уничтожены ночью 25 июня над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры, по его словам, нет.

За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбито 8 украинских БПЛА

написал он в MAX

Анохин поблагодарил российских военных за защиту Смоленской области, а жителей призвал быть бдительными при обнаружении обломков сбитых БПЛА.