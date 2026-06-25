Анохин сообщил об уничтожении восьми БПЛА над Смоленской областью

Над Смоленской областью ночью уничтожено 8 БПЛА Анохин сообщил об уничтожении восьми БПЛА над Смоленской областью

Москва25 июн Вести.Восемь беспилотников ВСУ были уничтожены ночью 25 июня над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры, по его словам, нет.

За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбито 8 украинских БПЛА написал он в MAX

Анохин поблагодарил российских военных за защиту Смоленской области, а жителей призвал быть бдительными при обнаружении обломков сбитых БПЛА.