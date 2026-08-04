В Смоленской области за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА

Над Смоленской областью сбито 28 беспилотников ВСУ за ночь В Смоленской области за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА

Москва4 авг Вести.В ночное время над территорией Смоленской области средства противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 28 украинских БПЛА написал Василий Анохин

По словам главы региона, пострадавших среди населения нет, объекты инфраструктуры не пострадали.

В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Губернатор выразил благодарность военнослужащим за защиту региона. Он также призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В случае обнаружения фрагментов БПЛА не следует приближаться к ним – необходимо незамедлительно сообщить о находке по номеру 112.