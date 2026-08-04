Москва4 авгВести.В ночное время над территорией Смоленской области средства противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.
Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 28 украинских БПЛАнаписал Василий Анохин
По словам главы региона, пострадавших среди населения нет, объекты инфраструктуры не пострадали.
В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Губернатор выразил благодарность военнослужащим за защиту региона. Он также призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В случае обнаружения фрагментов БПЛА не следует приближаться к ним – необходимо незамедлительно сообщить о находке по номеру 112.