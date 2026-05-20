За ночь в Смоленской области сбито 13 БПЛА

Москва20 мая Вести.В воздушном пространстве Смоленской области минувшей ночью сбиты 13 беспилотников ВСУ. Об этом в мессенджере МАХ написал глава региона Василий Анохин.

Пострадавших среди населения нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На места падения обломков беспилотников направлены оперативные службы уточнил губернатор

Также Василий Анохин предупредил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА, и напомнил, что введен запрет на распространение информации о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов.