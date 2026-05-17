Губернатор Смоленской области сообщил об отражении атаки БПЛА Над Смоленской областью сбито 15 БПЛА

Москва17 мая Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом сбито 15 беспилотников противника.

Пострадавших среди жителей и повреждений инфраструктуры нет, проинформировал он.

Над территорией Смоленской области силами ВКС России сбито 15 украинских БПЛА говорится в Telegram-канале главы региона

На местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы, предупредил Анохин.

Он напомнил жителям о запрете на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, а также о работе систем ПВО и РЭБ, местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над российскими регионами 556 украинских БПЛА.