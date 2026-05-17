Москва17 маяВести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом сбито 15 беспилотников противника.
Пострадавших среди жителей и повреждений инфраструктуры нет, проинформировал он.
На местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы, предупредил Анохин.
Он напомнил жителям о запрете на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, а также о работе систем ПВО и РЭБ, местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над российскими регионами 556 украинских БПЛА.