Москва17 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в ночь на воскресенье 556 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

Дроны были нейтрализованы в период с 22.00 16 мая до 7.00 17 мая по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что беспилотники сбили над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом, а также акваториями Черного и Азовского морей.

По последним данным, с начала суток в Московском регионе уничтожен 81 украинский беспилотник.