Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 62 украинских дрона над регионами России

Москва17 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 апреля ликвидировали 62 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 16 апреля до 7.00 мск 17 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что украинские дроны были сбиты над Астраханской, Курской, Брянской, Новгородской, Белгородской, Воронежской и Ленинградской областями, а также над территорией Республики Крым.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 БПЛА ВСУ над регионами РФ в период с 17.00 до 20.00 мск 16 апреля.