Москва26 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 26 мая, уничтожили 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

Уточняется, что дроны противника были сбиты в период с 20.00 мск 25 мая до 7.00 мск 26 мая.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Воздушную атаку противника отразили над шестью российскими регионами. Среди них – Белгородская, Брянская, Курская, Новгородская и Смоленская области, а также Республика Крым.

В ночь на понедельник, 25 мая, силы ПВО уничтожили 173 беспилотника ВСУ над 14 российскими регионами.