Силы ПВО в ночь на 18 апреля уничтожили 258 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Москва18 апр Вести.Средства противовоздушной обороны ликвидировали в ночь на 18 апреля 258 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

Украинские дроны были сбиты в период с 20.00 пятницы, 17 апреля, до 08.00 субботы, 18 апреля.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении Минобороны РФ

Дроны ВСУ были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями.

Украинские беспилотники также были сбиты над территорией Краснодарского края и Крыма. Кроме того, дроны ВСУ уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 17 апреля средства ПВО ликвидировали 62 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Украинские дроны, как уточняло Минобороны РФ, были сбиты над Астраханской, Курской, Брянской, Новгородской, Белгородской, Воронежской и Ленинградской областями. Также вражеские беспилотники были сбиты в небе над Крымом.