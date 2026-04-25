Силы ПВО РФ сбили 256 дронов ВСУ за сутки МО РФ: средства ПВО уничтожили 256 украинских дронов и 11 авиабомб

Москва25 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за сутки 256 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что помимо дронов в зоне специальной военной операции также были сбиты 11 авиабомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сводке МО РФ

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь над регионами России ПВО ликвидировала 127 украинских беспилотников. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская области и другие территории.