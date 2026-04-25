Москва25 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за сутки 256 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что помимо дронов в зоне специальной военной операции также были сбиты 11 авиабомб противника.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сводке МО РФ
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь над регионами России ПВО ликвидировала 127 украинских беспилотников. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская области и другие территории.