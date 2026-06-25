МО: ПВО за ночь сбила 269 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря

ПВО за ночь сбила 269 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря МО: ПВО за ночь сбила 269 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря

Москва25 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 июня уничтожили 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 20.00 24 июня по 7.00 25 июня.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Украинские БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областей. Также беспилотники ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны сбили 323 украинских дрона.