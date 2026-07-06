07:42 06 июля 2026 Сергей Кузнецов Силовые структуры

Средства ПВО в ночь на 6 июля сбили 519 дронов ВСУ над регионами России Силы ПВО сбили 519 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь на 6 июля