Москва6 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 6 июля, сбили 519 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны РФ.
В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Уточняется, что БПЛА уничтожены над Курской, Брянской, Белгородской, Псковской, Тульской, Орловской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ленинградской областями, территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что с утра воскресенья, 5 июля, ПВО России ликвидировала 116 украинских беспилотников.