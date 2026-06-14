Москва14 июнВести.Средства противовоздушной обороны России в ночь на воскресенье, 14 июня, сбили 249 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидированы в период с 20.00 13 июня по 7.00 14 июня.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями.
Также беспилотники сбиты в небе над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали над российскими регионами 177 украинских беспилотников.