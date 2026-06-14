Почти 250 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионами РФ за ночь

Средства ПВО сбили за ночь 249 украинских дронов над регионами России Почти 250 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионами РФ за ночь

Москва14 июн Вести.Средства противовоздушной обороны России в ночь на воскресенье, 14 июня, сбили 249 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидированы в период с 20.00 13 июня по 7.00 14 июня.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями.

Также беспилотники сбиты в небе над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали над российскими регионами 177 украинских беспилотников.