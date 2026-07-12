Москва12 июлВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на воскресенье, 12 июля, обнаружили и сбили 349 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
...Перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Вражеские дроны удалось перехватить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей. Кроме того, система ПВО отработала в Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областях.
Также украинские беспилотники сбили над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. В ведомстве уточнили, что вражеские дроны уничтожены и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что над регионом сбили более 20 беспилотников. В результате атаки был поврежден участок трассы "Дон" и танкер.
Предыдущей ночью над российскими регионами были уничтожены 178 дронов ВСУ.