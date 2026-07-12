Средства ПВО в ночь на воскресенье сбили 349 дронов ВСУ над регионами России Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 349 дронов ВСУ над регионами страны

Москва12 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на воскресенье, 12 июля, обнаружили и сбили 349 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

...Перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Вражеские дроны удалось перехватить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей. Кроме того, система ПВО отработала в Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областях.

Также украинские беспилотники сбили над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. В ведомстве уточнили, что вражеские дроны уничтожены и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что над регионом сбили более 20 беспилотников. В результате атаки был поврежден участок трассы "Дон" и танкер.

Предыдущей ночью над российскими регионами были уничтожены 178 дронов ВСУ.