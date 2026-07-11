Минобороны: 178 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами

Средства ПВО сбили за ночь 178 дронов ВСУ над российскими регионами Минобороны: 178 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами

Москва11 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 11 июля, обнаружили и ликвидировали 178 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 20.00 мск до 8.00 мск 11 июля.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники сбиты над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

Предыдущей ночью средства ПВО уничтожили 376 дронов ВСУ в небе над регионами РФ.