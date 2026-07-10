Над российскими регионами за ночь перехвачены 376 беспилотников ВСУ

Средства ПВО в ночь на пятницу уничтожили 376 дронов ВСУ в небе над регионами РФ Над российскими регионами за ночь перехвачены 376 беспилотников ВСУ

Москва10 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в ночь на пятницу, 10 июля, обнаружили, перехватили и ликвидировали 376 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что сводка приводится за период с 20.00 до 07.00 мск 10 июля.

…Перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа информирует военное ведомство в мессенджере MAX

Дроны сбиты над акваторией Азовского моря, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями и Московским регионом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром в пятницу сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по Азову, в результате возник пожар на двух нефтехранилищах.

Предыдущей ночью Минобороны информировало о 73 ликвидированных беспилотниках над регионами РФ.