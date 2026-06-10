Москва10 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали в ночь на 10 июня 326 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа- сказано в сообщении
БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Саратовской, Орловской, Тульской, Тверской, Ульяновской областей, а также над территорией Краснодарского края, Подмосковья, Республики Крым и над акваторией Черного моря.