Средства ПВО сбили за ночь 326 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО сбили за ночь 326 беспилотников ВСУ над регионами России Средства ПВО сбили за ночь 326 беспилотников ВСУ над регионами России

Москва10 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали в ночь на 10 июня 326 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа - сказано в сообщении

БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Саратовской, Орловской, Тульской, Тверской, Ульяновской областей, а также над территорией Краснодарского края, Подмосковья, Республики Крым и над акваторией Черного моря.