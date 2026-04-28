Минобороны сообщило об уничтожении 186 БПЛА ВСУ за ночь над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на вторник сбили 186 беспилотников ВСУ над регионами России Минобороны сообщило об уничтожении 186 БПЛА ВСУ за ночь над регионами РФ

Москва28 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 28 апреля, перехватили и уничтожили 186 украинских беспилотников над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нейтрализованы в период с 22​​​.00 27 апреля до 07.00 28 апреля.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Украинские дроны были сбиты над Астраханской, Ростовской, Волгоградской и Курской областями. Также беспилотники ВСУ нейтрализовали в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, добавили в Минобороны РФ.

В понедельник, 27 апреля, российские средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников за 12 часов. Как сообщало Минобороны России, все дроны были самолетного типа, их нейтрализовали в период с 10.00 до 22.00.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, средства ПВО сбили в небе над российскими регионами 203 украинских беспилотника.