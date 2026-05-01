Силы ПВО уничтожили за ночь 141 дрон ВСУ над российской территорией

Средства ПВО ликвидировали за ночь 141 беспилотник ВСУ над регионами России Силы ПВО уничтожили за ночь 141 дрон ВСУ над российской территорией

Москва1 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили в ночь на 1 мая 141 беспилотный летательный аппарат украинских войск над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 30 апреля текущего года до 07.00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении военного ведомства

Украинские дроны сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей. Также беспилотники уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в Туапсе в результате атаки украинских дронов загорелся морской терминал. Пострадавших нет, сообщили в оперштабе.

Днем 30 апреля с 14.00 до 20.00 над российскими регионами уничтожены 24 украинских беспилотника.