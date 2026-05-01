Москва1 маяВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили в ночь на 1 мая 141 беспилотный летательный аппарат украинских войск над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.
В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 30 апреля текущего года до 07.00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении военного ведомства
Украинские дроны сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей. Также беспилотники уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что в Туапсе в результате атаки украинских дронов загорелся морской терминал. Пострадавших нет, сообщили в оперштабе.
Днем 30 апреля с 14.00 до 20.00 над российскими регионами уничтожены 24 украинских беспилотника.