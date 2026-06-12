Силы ПВО сбили 231 украинский БПЛА в небе над регионами России в ночь на 12 июня

Средства ПВО сбили в ночь на пятницу 231 украинский беспилотник над регионами РФ Силы ПВО сбили 231 украинский БПЛА в небе над регионами России в ночь на 12 июня

Москва12 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 12 июня уничтожили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Вражеские беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей.

Также беспилотники сбиты в небе над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан и над акваторией Азовского моря.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 330 украинских беспилотников.