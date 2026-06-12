Москва12 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 12 июня уничтожили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
Вражеские беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей.
Также беспилотники сбиты в небе над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан и над акваторией Азовского моря.
В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 330 украинских беспилотников.