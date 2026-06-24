Более трехсот украинских дронов были сбиты за ночь усилиями ПВО

Средства ПВО в ночь на среду сбили 323 беспилотника ВСУ над регионами России Более трехсот украинских дронов были сбиты за ночь усилиями ПВО

Москва24 июн Вести.В ночь на среду, 24 июня, над российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей были сбиты 323 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Беспилотники сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, также над Московским регионом, Краснодарским краем и над Крымом. Кроме того, украинские дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 23 июня над регионами РФ силы ПВО сбили 143 украинских дрона.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России идет активная работа по созданию новых систем защиты от атак беспилотников.