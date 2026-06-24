Москва24 июнВести.В ночь на среду, 24 июня, над российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей были сбиты 323 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Беспилотники сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, также над Московским регионом, Краснодарским краем и над Крымом. Кроме того, украинские дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 23 июня над регионами РФ силы ПВО сбили 143 украинских дрона.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России идет активная работа по созданию новых систем защиты от атак беспилотников.