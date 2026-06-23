Шойгу: в России активно работают над системами защиты от беспилотников Шойгу: Россия активно занимается улучшением систем противодействия дронам

Москва23 июн Вести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России идет активная работа по созданию новых систем защиты от атак беспилотников, этому уделяют "огромное внимание".

Шойгу сделал заявление по итогам визита в Индию, где он поучаствовал во встрече высоких представителей стран БРИКС.

Секретарь Совбеза ответил на вопрос, как Россия ответит на усиление ударов Киева.

Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей сказал Шойгу журналистам, его слова приводит ТАСС

Как отметил секретарь Совбеза РФ, по мере реализации новых проектов ситуация должна улучшаться, этому уделяют "огромное внимание" промышленность, региональные власти, президент и министерство обороны.

…Работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения добавил Шойгу

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия ударов Киева по гражданским объектам и инфраструктуре в России.