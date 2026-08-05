Собянин: Москва координирует защиту от БПЛА с регионами и военными

Собянин рассказал о мерах защиты Москвы от беспилотников Собянин: Москва координирует защиту от БПЛА с регионами и военными

Москва5 авг Вести.Москва совместно с Министерством обороны России усиливает систему защиты от беспилотников на фоне роста числа воздушных атак, следует из интервью мэра г. Москвы, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянина генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

По его словам, в последние месяцы количество беспилотников, запускаемых в сторону Москвы, увеличилось в несколько раз.

Мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны и противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы. Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, разворачиваем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных сказал Собянин

Вместе с тем он отметил, что в Москве налажено производство перехватчиков-дронов, формируются добровольческие подразделения и мобильные огневые группы для защиты объектов. Город также использует данные гражданских и военных радаров, системы 112 и сети видеонаблюдения, обрабатывая информацию с помощью цифровых технологий и передавая ее военным и регионам в круглосуточном режиме.

Кроме того, мы обмениваемся опытом по выстраиванию комплексных планов защиты от беспилотников, помогаем средствам перехвата и так далее добавил Собянин

Мэр столицы заключил, что эффективная защита от беспилотников требует координации между регионами, военными и предприятиями.