Москва22 июл Вести.Сегодня, 22 июля, отмечается День защитников неба Москвы – памятная дата, которая в наши дни вновь обрела актуальность, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр столицы отметил, что четыре с лишним года главной целью врага является московский регион как крупнейший промышленный центр и транспортный узел страны и сердце России.

Он подчеркнул, что в борьбе с сильным и коварным врагом неизбежны потери, но несмотря на все усилия, киевский режим не смог и не сможет навязать нам свои правила игры.

И за это я сегодня говорю спасибо всем, кто днем и ночью, в будни и праздники стоит на защите нашего неба написал Сергей Собянин

Он поблагодарил военных, на плечах которых лежит основная тяжесть противодействия вражеским атакам, а также сотрудников предприятий и КБ, в кратчайшие сроки наладивших производство инновационных изделий для отражения новых угроз и нарастивших выпуск проверенных временем средств ПВО.

Мэр Москвы также выразил благодарность бойцам Росгвардии, сотрудникам отрядов "БАРС" и ведомственной охраны, которые взяли на себя защиту критически важных объектов экономики и жизнеобеспечения населения, программистам – за выявление и подавление вражеских БПЛА, строителям и работникам городских служб – за возведение защитных сооружений, вышек и позиций войск ПВО в Москве и других регионах страны.