Москва9 маяВести.В День Победы мэр Москвы Сергей Собянин обратился с поздравлением к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям столицы.
День Победы - важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войныговорится в обращении мэра в мессенджере MAX
Сердца людей сегодня наполнены гордостью за подвиг наших предков, заявил градоначальник. Память о героях будет жить вечно.
Слава победителям! Слава городу-герою Москве и нашей Родине!сказал Собянин
В Москве в традиционном параде в честь Дня Победы примут участие бойцы спецоперации. Парад на Красной площади пройдет без военной техники и завершится пролетом авиации.