Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

С Днем Победы ветеранов и жителей Москвы поздравил Сергей Собянин Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Москва9 мая Вести.В День Победы мэр Москвы Сергей Собянин обратился с поздравлением к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям столицы.

День Победы - важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны говорится в обращении мэра в мессенджере MAX

Сердца людей сегодня наполнены гордостью за подвиг наших предков, заявил градоначальник. Память о героях будет жить вечно.

Слава победителям! Слава городу-герою Москве и нашей Родине! сказал Собянин

В Москве в традиционном параде в честь Дня Победы примут участие бойцы спецоперации. Парад на Красной площади пройдет без военной техники и завершится пролетом авиации.