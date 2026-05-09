Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем Победы Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем Победы

Москва9 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщается на сайте Московской (городской) епархии Русской православной церкви.

Ваше Святейшество! От всей души поздравляю Вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Беспримерный подвиг фронтового поколения навсегда останется в благодарных сердцах потомков сказано в тексте поздравления

Градоначальник пожелал Патриарху крепкого здоровья, мира, благополучия и новых достижений на благо Отечества.

На сайте также опубликованы праздничные поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту России Владимиру Путину, министру обороны РФ Андрею Белоусову и Сергею Собянину.

В этот праздник мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, являя примеры мужества и героизма, беззаветной преданности Родине. В тяжелейшие времена испытаний наши предки не только выстояли, но и смогли остановить зло фашизма. Память о минувших событиях никогда не должна исчезнуть из сознания народа или исказиться под влиянием внешних факторов сказано в поздравлении, направленном главе государства

9 мая 2026 года в России празднуется 81-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.