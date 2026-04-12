Москва12 апр Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Воскресением Христовым.

Свое праздничное обращение он опубликовал в мессенджере MAX.

Дорогие москвичи, от всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым! Великий праздник наполняет наши сердца светом и любовью, укрепляет веру и надежду, настраивает на добрые помыслы и дела написал градоначальник

Собянин также отметил, что в связи с праздником на городских площадках и прихрамовых территориях запланированы мероприятия для жителей и гостей столицы.