Москва11 апрВести.Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Пасху городской транспорт столицы будет работать в особом режиме. Об этом градоначальник написал в персональном аккаунте в мессенджере MAX.
Так, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут открыты на вход до 2.00.
150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03:30, также пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутаминаписал мэр
По словам Собянина, дополнительно в городе запустят автобусы до 14 кладбищ Москвы на Пасху и Красную горку (19 апреля).