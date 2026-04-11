Транспорт в Москве перейдет на особый режим работы в Пасху

Москва11 апр Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Пасху городской транспорт столицы будет работать в особом режиме. Об этом градоначальник написал в персональном аккаунте в мессенджере MAX.

Так, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут открыты на вход до 2.00.

150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03:30, также пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами написал мэр

По словам Собянина, дополнительно в городе запустят автобусы до 14 кладбищ Москвы на Пасху и Красную горку (19 апреля).