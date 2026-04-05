Движение по ряду улиц Москвы в воскресенье ограничат в связи с праздником

Москва5 апр Вести.Часть улиц столицы в воскресенье, 5 апреля, будет закрыта для проезда в связи с празднованием Вербного воскресенья, или Входа Господня в Иерусалим, сообщило РИА Новости.

Так, с 06.00 до 16.00 нельзя буде проехать по участкам Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской до Озерной улицы, проезду от улицы Адмирала Корнилова до Подмосковной улицы, Проектируемому проезду №35 от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища, по улице Подмосковной.

Кроме того, водители не смогут проехать на Вешняковской улице от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец, на путепроводе через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до съезда на Щербинское кладбище, в местном проезде до Домодедовского кладбища, на Деловой улице от улицы Севанской отметили в сообщении

В тот же временной период будет ограничено движение на площади у Химкинского кладбища, а на Пятницком шоссе перед съездом на Митинское кладбище организуют выделенную полосу.