В Москве к вечеру 5 апреля ожидается ветер с порывами до 15 м/с

В Москве к вечеру воскресенья ухудшится погода, ожидается сильный ветер

Москва5 апр Вести.Официальный сайт мэра и правительства Москвы предупредил жителей столицы и гостей города об ухудшении погоды после обеда в воскресенье, 5 апреля.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 местами в Москве ожидается западный ветер порывами до 15 метров в секунду говорится в публикации

Автомобилистов призвали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 5 апреля пройдут кратковременные ливневые осадки в виде дождя, а местами, возможно, и с мокрым снегом. По его прогнозу, ветер будет порывистый, 5–10 м/с, а температура воздуха – не выше плюс 6–9 градусов.