Москва5 апрВести.Официальный сайт мэра и правительства Москвы предупредил жителей столицы и гостей города об ухудшении погоды после обеда в воскресенье, 5 апреля.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 местами в Москве ожидается западный ветер порывами до 15 метров в секундуговорится в публикации
Автомобилистов призвали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 5 апреля пройдут кратковременные ливневые осадки в виде дождя, а местами, возможно, и с мокрым снегом. По его прогнозу, ветер будет порывистый, 5–10 м/с, а температура воздуха – не выше плюс 6–9 градусов.