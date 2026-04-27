Москва27 апрВести.Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы предупредила об ухудшении погоды до конца суток 27 апреля.
В столице ожидаются сильные осадки, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица и усиление ветра порывами до 23 м/с.
По экстренному сообщению синоптиков, в ближайший час и до конца суток 27 апреля погода ухудшитсяговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Как следует из сообщения, в Москве уже зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега.
Ранее сообщалось, что на синей линии столичной подземки произошел сбой из-за упавшего на пути дерева. Некоторое время поезда не ходили между станциями "Партизанская" и "Щелковская", сейчас движение восстановлено.