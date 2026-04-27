Столичные власти предупреждают горожан об ухудшении погоды до конца суток

Москвичей предупреждают об ухудшении погоды до конца суток Столичные власти предупреждают горожан об ухудшении погоды до конца суток

Москва27 апр Вести.Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы предупредила об ухудшении погоды до конца суток 27 апреля.

В столице ожидаются сильные осадки, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица и усиление ветра порывами до 23 м/с.

По экстренному сообщению синоптиков, в ближайший час и до конца суток 27 апреля погода ухудшится говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Как следует из сообщения, в Москве уже зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега.

Ранее сообщалось, что на синей линии столичной подземки произошел сбой из-за упавшего на пути дерева. Некоторое время поезда не ходили между станциями "Партизанская" и "Щелковская", сейчас движение восстановлено.