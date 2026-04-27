В Москве и Подмосковье ввели "оранжевый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье ввели "оранжевый" уровень погодной опасности

Москва27 апр Вести.В Москве и Подмосковье объявлен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать в столице до 21.00 понедельника.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба сказано в сообщении

В течение суток в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с, налипание мокрого снега на провода и деревья, обильные осадки в виде мокрого снега и гололедица на дорогах.

В Подмосковье аналогичное предупреждение будет действовать до трех ночи 28 апреля.