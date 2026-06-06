Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары Синоптики предупреждают о повышении температуры в столице

Москва6 июн Вести.Из-за ожидающегося сильного повышения температуры на территории Москвы объявили оранжевый уровень. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на Гидрометцентр РФ.

В понедельник и вторник, 8-9 июня, в Москве ожидается жара, температура воздуха может достигать плюс 30 градусов, оранжевый уровень опасности говорится в сообщении

Данный уровень опасности предупреждает о метеоусловиях, при которых вероятны стихийные бедствия и нанесение ущерба. При этом, согласно последним прогнозам, на фоне переменной облачности в столичном регионе в начале недели не исключен кратковременный дождь.

Синоптики также отмечают, что ночи еще будут прохладными, а днем воздух в условиях неполной облачности быстро и хорошо прогреется, значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.