Желтый уровень опасности объявили на сутки в Москве и Подмосковье Желтый уровень опасности объявлена Московском регионе из-за дождей с грозами

Москва9 июл Вести.Желтый уровень, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Москве и Московской области до конца суток четверга, 6 июля, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ на официальном сайте.

Москва. Гроза. Период предупреждения до 00.00 10 июля ожидаются дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 15 м/с написали в сообщении

Аналогичный прогноз опубликовали для Подмосковья.

Уточняется также, что температура воздуха ночью в Москве составит +15… +17 градусов, по области - +13… +18. Днем воздух в столице прогреется до +22 градусов, в Подмосковье – до +24. При этом на востоке региона воздух может прогреться до +29 градусов.