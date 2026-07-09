Москва9 июлВести.Желтый уровень, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Москве и Московской области до конца суток четверга, 6 июля, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ на официальном сайте.
Москва. Гроза. Период предупреждения до 00.00 10 июля ожидаются дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 15 м/снаписали в сообщении
Аналогичный прогноз опубликовали для Подмосковья.
Уточняется также, что температура воздуха ночью в Москве составит +15… +17 градусов, по области - +13… +18. Днем воздух в столице прогреется до +22 градусов, в Подмосковье – до +24. При этом на востоке региона воздух может прогреться до +29 градусов.