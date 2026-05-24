Желтый метеорологический уровень объявили в Подмосковье на сутки Из-за высокой пожарной опасности в Подмосковье объявлен желтый метеоуровень

Москва24 мая Вести.В Подмосковье в ближайшие сутки будет действовать желтый метеорологический уровень из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что в некоторых местах пожарная опасность может достигать четвертого класса.

Днем температура в Москве поднимется до 23-25 градусов выше 0, по области - от плюс 20 до плюс 25 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди.

В ночь на понедельник температура воздуха составит в столице от 13 до 15 градусов тепла, в Подмосковье - от 10 до 15 градусов выше ноля.