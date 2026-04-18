Москва18 апрВести.В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования на дорогах гололедицы, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
Предупреждение будет действовать более суток: с полуночи 19 апреля до 9 утра 20 апреля.
Местами в столице и по области ожидается гололедица, в связи с чем объявлен желтый уровень опасностисказал собеседник агентства
Ранее московский и подмосковный главки МЧС России предупредили о резком ухудшении погодных условий в регионе 19-20 апреля.