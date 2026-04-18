Желтый уровень погодной опасности: москвичей предупредили о гололедице В Москве и области из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности

Москва18 апр Вести.В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования на дорогах гололедицы, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать более суток: с полуночи 19 апреля до 9 утра 20 апреля.

Местами в столице и по области ожидается гололедица, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности сказал собеседник агентства

Ранее московский и подмосковный главки МЧС России предупредили о резком ухудшении погодных условий в регионе 19-20 апреля.